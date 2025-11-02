◇卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエ(10月28日〜11月2日、フランス)

卓球の国際大会・WTTチャンピオンズ モンペリエは現地時間1日、女子シングルスの準々決勝4試合が開催。日本勢は張本美和選手と橋本帆乃香選手が出場しました。

張本選手(世界ランク7位)は中国の王芸迪選手(同5位)と対戦。立ち上がりから3ゲーム連取され追い込まれますが、第4ゲームから3ゲーム連続で取り返す粘りを見せます。迎えた第7ゲームは張本選手が一時追いつくも。中盤から5連続失点で突き放され敗戦。1時間超えの死闘も、逆転での準決勝進出とはなりませんでした。

カットマンの橋本選手(同10位)は韓国のチュ チョンヒ選手(同22位)と対戦。両選手2ゲームずつを取り合うと、第5ゲームは橋本選手が圧倒して勝利に王手をかけます。しかし第6ゲームを落とすと、最終第7ゲームは競り負けて敗戦。こちらも1時間を超えるフルゲームの激闘となりましたが、橋本選手が準々決勝敗退となりました。

▽日本勢 準々決勝結果◆張本美和 3-4 王芸迪(中国)(6-11/10-12/9-11/11-6/11-8/11-7/6-11)◆橋本帆乃香 3-4 チュ チョンヒ(韓国)(7-11/11-8/11-5/9-11/11-4/3-11/9-11)