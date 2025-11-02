ワールドシリーズ第7戦

米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、敵地トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦に5-4で勝利。2年連続となる世界一を達成した。大谷翔平投手が中3日で先発。9回途中から山本由伸投手が連投救援し、胴上げ投手に。9回1死から追いつき、延長11回で勝利するという超ドラマチックだった一戦だが、一部のファンからは「なぜ？」という嘆きが上がっている。

それは地上波中継がなかったこと。今シリーズはNHKが地上波で放送する試合もあったが、最終第7戦はNHK-BSのみ。その他はネット配信などで中継されたが、視聴環境がないファンも少なくなかった様子だ。

X上には「こんなにすごい試合なのになぜ地上波がないのか」「大雨の為、我が家のBSは遂に映らなくなりました。まだ観たかったのになあ……」「久しぶりにテキスト速報に張り付くしかない」「地上波中継してたら視聴率40%超えてたわ」「こんな素晴らしい試合は中々観れないのに」「今日こそ地上波でやってほしいよ」「深夜にNHKで再放送できるのか？」など、嘆きの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）