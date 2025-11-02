2日午前、村上市で水田ののり面から水路に転落した軽トラックの車内から、心肺停止の男性が発見されました。



午前11時前、村上市檜原の高根川近くの水田を通りかかった人から「水路に車が落ちている」と119番通報がありました。

警察と消防が駆け付けたところ、2～3mほどの高さののり面から、下を流れる水路（幅60㎝）に正面から突っ込む形で転落した軽トラックを発見。運転席にいた60～70代とみられる男性1人を運び出しましたが、男性は出血していて意識がなく、心肺停止の状態で病院に搬送されました。



警察は男性の身元を調べるとともに、運転操作の誤りや病気の可能性も含めて、車が転落した原因を捜査しています。