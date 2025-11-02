山本がワールドシリーズMVP

米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に5-4で勝利し、2年連続の世界一に輝いた。前日の第6戦で96球を投げた山本由伸投手が、9回途中から“中0日”で登板。2回2/3を1安打無失点に抑え、ワールドシリーズMVPに輝いた。大谷翔平投手は、後輩に最大限のリスペクトを示した。

2年連続の世界一を手繰り寄せた山本に、大谷が敬意を表した。優勝が決まり、歓喜が爆発したドジャースナイン。その輪の中にいた山本のもとへ歩み寄ると、両手で体を抱きかかえて持ち上げて見せた。後輩の働きぶりを大いに称えた行動。山本も嬉しそうだった。

このシーンにはX上の日本ファンも「ご褒美のヨイショ」「最高の兄弟」「最高of最高」などと注目していた。

山本はこのワールドシリーズで大活躍。第2戦で9回1失点の完投勝利を収めると、第6戦も6回1失点。このシリーズ3勝をマークして、2009年の松井秀喜氏（ヤンキース）以来となる日本人2人目のシリーズMVPに輝いた。大谷はNHKの中継インタビューで「素晴らしいですね。由伸は世界一の投手だと、みんなが思っているんじゃないかと思います」と絶賛した。