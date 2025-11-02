ドジャース、2年連続の世界一

米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に5-4で勝利し、2年連続の世界一に輝いた。9回途中から登板し、2回2/3を1安打無失点に抑え、シリーズMVPに輝いた山本由伸投手への称賛が止まらない。

大谷が「1番・投手兼DH」で出場し中3日で先発マウンドに立ったものの、3回途中まで3失点で降板。ただ打線は4回、6回と1点ずつを返し、8回にはマンシーのソロで3-4の1点差に迫った。

さらに9回1死でロハスが同点ソロ。その裏1死一、二塁から、第6戦で96球を投げた山本がリリーフ登板した。死球を与え満塁のピンチを背負ったが、バックの好守もあり無失点。10回も無失点で切り抜けると、11回にスミスが決勝ソロ。山本はその裏も無失点で抑え、今ポストシーズン5勝目を挙げた。

中継した米専門局「FOXスポーツ」の中継内では、ロハスのインタビューを公開。「ヤマモトのスペクタクルなパフォーマンスだった。これ以上ないくらい最高な男だよ」と自らの劇的弾よりも、シリーズMVPに輝いた山本の力投を称えていた。



（THE ANSWER編集部）