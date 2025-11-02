「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ４−５ドジャース」（１日、トロント）

ドジャースが逆転で球団史上初のワールドシリーズ連覇を果たした。歓喜のシャンパンファイトではＮＨＫＢＳが神対応を見せた。

普段は選手だけがインタビューを受けるが、ＮＨＫのカメラはアイアトン通訳に突撃。「本当に感動です。ありがとうございます」と語り、そのまま山本由伸投手にシャンパンを噴射。するとカメラは園田通訳のもとへ移動し、「僕！？うれしいです。山本君のおかげです。チームみんなのおかげです」とコメントした。さらに今シリーズの山本の活躍について「たくましいなと思って。すごい選手に付かせてもらいました。寿命が縮まるかと思いました」と率直な心境を明かした。

園田通訳は元から野球界にいたわけではなく、山本由伸のドジャース入団に合わせて転身。必死にメディアとの折衝を重ねながら、山本が投球に専念できるように努めた。壇上のＭＶＰインタビューでは目を潤ませながら、山本の思いを米ファンにも届けた。

また山本もインタビューにスミス・ストレングスコーチを呼び込むと、ヒソヒソと耳打ち。すると同コーチは「元気があれば何でもできる！」と絶叫し、放送席を沸かせた。

美酒に「染みてます」と語った山本。配慮を感じさせるようなホッコリシーンが日本に届けられた。