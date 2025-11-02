JO1¡¢¡ã¥Æ¥ìÄ«¥É¥ê¥Õ¥§¥¹¡ä½éÆü¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ë¡£ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¤è¤ê¡ÖJust Say Yes¡×½éÈäÏª
JO1¤¬11·î1Æü(ÅÚ)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ã¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥É¥ê¡¼¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡ä¤Î½éÆü¤Ë½é½Ð±é¤·¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÁ´13¶Ê¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¥Ð¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÀ¸±éÁÕ¤È¥Õ¥§¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢10·î22Æü(¿å)¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿µÇ°¤¹¤Ù¤10ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHandz In My Pocket¡×¤è¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ë²Ã¤¨¼ýÏ¿¶Ê¤Î¡ÖJust Say Yes¡×¤ò½éÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¥È¥ê¤òÌ³¤á¤¿JO1¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤ò¥í¥Ã¥¯¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡ÖÌµ¸ÂÂç(INFINITY) 2025¡×¤ÇËë³«¤±¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀîÀ¾Âó¼Â¤¬ºî»ìºî¶Ê¤·¤¿¥Õ¥§¥¹ÄêÈÖ¶Ê¡ÖHAPPY UNBIRTHDAY¡×¤Ç¤Ï¡¢²ÖÆ»¤ò¿Ê¤ß¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤È°ÜÆ°¤·¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ÎÅÁÅýÉñÍÙ¡È¥Ï¥«¡É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ç²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÇËþ¤¿¤·¤¿¡£
MC¤Ç¤Ï¾®¥Ü¥±¤ò¸ò¤¨¤¿¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ç²ñ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡£Â³¤¯¡ÖBE CLASSIC¡×¡ÖICY¡×¤Ç¤ÏÉÔµ¤Ì£¤µ¤È·Ý½ÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿·²Éñ¤Ç»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¡£¡Ö¤Ò¤é¤¯¡×¤Ï¡¢¸½ºßÁ´¹ñ¸ø³«Ãæ¤Ç¡¢Æ¦¸¶°ìÀ®¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ØÉÙ»Î»³¤È¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤Î¿ô¼°¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡£½À¤é¤«¤¯¤âÎÏ¶¯¤¯¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿²ÎÀ¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¼«Á³¤ÈÇï¼ê¤¬Í¯¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
½éÈäÏª¤È¤Ê¤Ã¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡ÖJust Say Yes¡×¤Ç¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ô¥¢¥Î¤ÎÀûÎ§¤È¡¢´¶½ýÅª¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ç²¹¤«¤Ê¥à¡¼¥É¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£¡ÖJOin us!!¡×¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥¸¥ã¥à¥¸¥ã¥à(JO1 ver.)¡×¤Ç¤Ï¥¯¥é¥Ã¥×¤ä³Ý¤±À¼¤òÍ¶¤¤¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ°ÅÅ¾¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÃæ±û¤ÇÆ¦¸¶¤¬¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÂØ¤¨¤ë¤È¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÂ¾¥á¥ó¥Ð¡¼¤â°áÁõ¥Á¥§¥ó¥¸¡£¡ÖTrigger¡×¡ÖLove seeker¡×¡ÖTest Drive¡×¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¤¿¤¿¤ß¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖWOW WAR TONIGHT ¡Á»þ¤Ë¤Ïµ¯¤³¤»¤è¥à¡¼¥ô¥á¥ó¥È(JO1 ver.)¡×¤Ç¤Ï¡¢´ÑµÒ¤¬¼ê¤ò·Ç¤²¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸Á´ÂÎ¤ò¶î¤±²ó¤ê¡¢²ñ¾ì¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥é¥¹¥È¤Ï¡¢Âç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤ÎºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖHandz In My Pocket¡×¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é²ÐÃì¤¬Ê®¤¾å¤¬¤ë±é½Ð¤ÎÃæ¡¢Ìó60Ê¬´Ö¤ÎÇ®±é¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
©¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥É¥ê¡¼¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025 / Photo by ´ßÅÄÅ¯Ê¿
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È JO1¡ã¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥É¥ê¡¼¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡ä
M1. Ìµ¸ÂÂç(INFINITY) 2025
M2. HAPPY UNBIRTHDAY
M3. BE CLASSIC
M4. ICY
M5. ¤Ò¤é¤¯
M6. Just Say Yes
M7. JOin us!!
M8. ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥¸¥ã¥à¥¸¥ã¥à(JO1 ver.)
M9. Trigger
M10. Love seeker
M11. Test Drive
M12. WOW WAR TONIGHT ¡Á»þ¤Ë¤Ïµ¯¤³¤»¤è¥à¡¼¥ô¥á¥ó¥È(JO1 ver.)
M13. Handz In My Pocket
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥ÈURL https://lnk.to/jo1_dreamfes2025
©¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥É¥ê¡¼¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025 / Photo by ´ßÅÄÅ¯Ê¿