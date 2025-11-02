歌手の浜崎あゆみ（47）が、「ルイ・ヴィトン」のセットアップコーデを披露し、反響を呼んでいる。

これまでにもInstagramで、仕事現場でのオフショットのほか、七五三での親子ショットや、2人の息子たちに作ったワンプレートごはんなど、プライベートについても発信してきた浜崎。

2025年10月31日の更新では、「ルイ・ヴィトン」のセットアップにリュックを背負った姿や打ち合わせ風景を公開。翌日に行われるアジアツアーの北京公演への思いをつづっている。

「北京で1万人を超えるLIVEを開催する日本人の女性歌手は歴史上初だそうです…。わたしと一座はこのステージを大成功へと導き素晴らしい歴史の一部になれる事だけを願い、おごらず、ひたすらに最後まで各々の役割を全うします。よろしくお願いします！」

浜崎の投稿にファンからは、「すっげー！また伝説作っちゃうね」「ヴィトンのセットアップ似合ってるー」「可愛い。女神だよ」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）