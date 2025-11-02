好きすぎておかしくなる！彼女のことで頭がいっぱいの男性がしがちなこと
大切な彼女ができると、男性によっては頭の中が彼女のことでいっぱいになって思わずやってしまうことが色々とあります。今回は、そんな男性の行動をいくつか紹介。もし心当たりがあれば、男性は完全にあなたの虜になっていることでしょう。
｜LINEの返信がとにかく早い
LINEの返信が早いのは。もう「好き」の感情が溢れている証拠。あなたとできる限り連絡を取り合いたいために、すぐ返信したくなっている状態です。また、そういう男性は返信できないタイミングでも、メッセージの内容を必ず確認します。
｜彼女のスケジュールを管理していたくなる
男性は大好きな彼女がいつどこで何をしているのかを、常に知っておきたくなることも。別の男性と会ったりしてないかを心配しているわけです。女性からすると束縛されている感覚が出ちゃうかもしれませんが、そのぶん強く愛されている証拠でしょう。
｜いつも元気いっぱいな状態
大好きな彼女の前ではどんな男性でもテンション上がるもの。なので些細なことで怒ったり落ち込んだりすることは、ほとんどなくなります。いつどんなときに話しかけても、誰と喋っているときでも、常に元気な姿を見せているはずです。
｜必要以上にスキンシップを取る
一緒に長くいたがるのはもちろんですが、それだけでは感情の昂りが収まらなくて、必要以上にスキンシップしてくることも。テレビを見ているとき、料理をしているとき、家事をしているときなど、いつでもあなたにくっついてくるでしょう。普段クールでも、そんな甘え仕草をする男性は少なくありません。
彼女のことで頭いっぱいの男性は、交際前と全然違う素の姿を見せてくるもの。あなたも本気で愛しているなら、そんな彼氏に引いたり嫌がったりせず、できる限り受け止めてあげてくださいね。
