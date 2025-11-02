タレントの上沼恵美子（７０）が２日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演。７年ぶりに映画に出演することが報じられた女優・沢尻エリカについて語った。

番組では、昨年の舞台での好演が今回の映画出演に繋がったと解説された。上沼は「反省したんじゃないあの態度悪かった時の、最低でしたやん悪いけどね」と切り出すと「それから事件があったりしましたわ。でもよくやりましたねこの難しい作品を」と舞台に挑んだ沢尻を評価した。

上沼にはデビュー前の沢尻とのエピソードがある。深夜の番組で上沼が出演者らに夜食を振舞っていた際に、スタッフが沢尻をその場に連れてきていたという。「後で売れてから聞いた、『沢尻エリカさんは上沼さんの豆ご飯をおかわりしはったもんね』と言いはるねんみんな。『本当に美味しかったからもう一杯ください』って言って。ああそうだったな、そんな子いてたなって言うのがエリカ様や」と回顧。「その代わり売れたらわーっていってあの偉そうになってね？」と笑った。

今回の報道については好反応だ。「良い話ですよ腰が低くて良い舞台をやって。人間は叩かれて苦労してそして成長していく。彼女を見ていたら良い例ですね」と話すと「恵美子様も頑張ります。あなたに教えていただきました」とオチをつけていた。