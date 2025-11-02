新たな主食「めし粥」　食欲の秋にこそおすすめ！　おかずと合わせて味わう

厳しかった残暑がやわらぎ、やっと本格的な秋を迎えた今日この頃。秋といえば、きのこや秋刀魚など旬の食材が目白押しで、暑さで低下していた食欲もモリモリと湧いてきます。食欲の秋に、食べ過ぎてしまうという人も少なくないはず。食べすぎで疲れた胃におすすめしたいのが「めし粥」です。

秋のごちそうを堪能しすぎてしまう人へ

厳しい残暑がまだまだ続くかと思いきや、一気に気温が下がり、念願の秋が到来。きのこ類に根菜、秋刀魚などの魚介類、栗などの果実類に至るまで、旬の食材が豊富なことから、「食欲の秋」とも言われます。

秋の味覚に誘われてつい食べ過ぎてしまい、翌日のお腹がちょっぴり重く感じる人や体重が気になるなんて人も少なくないのではないでしょうか。かくいう筆者もその一人。

お酒とともに秋の味覚をたっぷり楽しんでいた週末に出合ったのが、2025年9月1日に永谷園から発売された「めし粥（がゆ）」です。

お粥というと風邪のときに食べるものというイメージですが、筆者の家では、風邪をひいたときには“お粥”よりも“おじや”派だったので、お正月で疲れた胃を休ませるための「七草粥」くらいしか食べる機会がなく、あまり馴染みがありませんでした。

しかし、秋のごちそうで疲れた胃に丁度良いのではないかと思い、食べてみることにしました。

「めし粥（がゆ）」（税抜230円）

私が知っているお粥と違う！新しい感覚の「めし粥」

パッケージにある「おかずをのせる」とは？お粥とおかずという組み合わせに疑問を抱きながら開けてみると、裏蓋に並んだおかずの精鋭たちと粒感のある中身に驚きました。この粒たちは溶けるのか……と思いつつ、お湯を注ぎます。

中身は思っていたより粒感がありました

お湯を注いでから5分待ち、軽く混ぜて完成。ほぼ待っているだけだったので、平日の忙しい朝でも簡単に作ることができました。お粥を普通に作ろうと思うと、時間がかかるものなので、手軽に時短で作れるのは嬉しいポイントです。

食べてみると、お粥らしいトロリとした質感はあるもののお米の粒感が残っており、しっかりとした食べ応えがあります。味わいは、ほんのり甘みを感じますが、味付けはされておらず、かなりさっぱりとしています。パッケージに書かれているように「おかずをのせる」のに適していると感じました。

想像していたよりも、お米の粒感がしっかりと残る「めし粥」

裏蓋にはおかずの名前がびっちり

これは何か合わせてみねばと、ドン・キホーテで売っている「荒ほぐし鮭フレーク 辛子明太風味」をのせると、これが旨い。明太子のピリ辛な味わいと米の粒感に手が進みます。鮭にのっている油をお粥のトロリとした質感が包んでくれるため白米の上にのせるよりも、食べ疲れしません。

“何にでも合う”ということを食べて実感

裏蓋に書かれていた「こってり、あっさりなんでもござれ。」とはこのことか……。「めし粥」が主役なのではなく、おかずを引き立たせて、より美味しく食べるためにあるのだと思いました。色んなおかずと合わせてみたくなりました！

1食で95 kcalと、茶碗1杯分の白米（150g／約234kcal）のカロリーの半分以下になっているため、白米と置き換えて、秋の味覚をおかずに楽しむのもいいかもしれません。ヘルシーなので、心置きなく食べられます。

お粥とも白米とも違い、それぞれの良さを生かした「めし粥」。筆者のように、疲れた胃を労わるためも良し、ダイエットのため白米の置き換えとしても良し、風邪をひいたときの食事としても良しと、汎用性が高い商品でした。

皆さんもスーパーやコンビニで見かけたら、買ってみてはいかがでしょうか。ストックしておいても便利かも。

文・写真／高木早稀

【画像】お粥とも白米とも違う！ おかずを楽しむための新しい主食「めし粥」の中身（5枚）