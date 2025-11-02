「追わせる」から「寄り添う」へ。男性が本気で恋する女性の共通点
かつては「追わせる女」がモテの鉄板と言われていましたが、今男性が惹かれるのは“自然体で心地いい女性”。素直に寄り添える関係に魅力を感じる男性が増えつつあるのです。そこで今回は、今どき男性が本気で恋する女性の共通点を紹介します。
素直に感情を伝えられる
「嬉しい」「寂しい」「ありがとう」などの気持ちを素直に伝えてくれる女性に、男性は安心感を覚えます。変に強がらず、素直に感情表現してもらえることで「彼女とは本音で向き合える」と感じるのです。
お互いの時間を大切にできる
恋愛中心にならず、自分の時間や趣味も大切にする女性は、自然と自立した印象を男性に与えます。そして、自分を持っているだけでなく、男性にも自由を与えられるバランス感に、男性は「一緒にいて居心地がいい」と感じるようになっていくでしょう。
小さな優しさを“さりげなく”見せる
気づかいができる女性は昔からモテ要素のひとつですが、今のトレンドは“さりげなさ”。重くならない程度に、男性のことを思いやる一言や行動を自然にできると、ますます信頼されるでしょう。
今モテるのは、“追わせる恋”より“寄り添う愛”を大切にできる女性。頑張りすぎず、自然体のままで愛される関係をめざしてみてくださいね。
