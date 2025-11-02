長濱ねる、黒ストッキング×ミニスカ姿での寝そべりショット公開「ビジュ最強」「セクシー」と反響
【モデルプレス＝2025/11/02】女優の長濱ねるが11月1日、自身のInstagramを更新。黒ストッキング着用の美しい脚を披露した。
【写真】長濱ねる「セクシー」と話題の美脚ショット
長濱は「2026年卓上カレンダーをつくりました ファンクラブから販売します 受注開始したらお知らせしますね 生活のお供に、よかったら」とオフショットを複数枚投稿。透け感のあるノースリーブトップスに黒いミニスカート姿で寝そべり、黒ストッキングを履いたスラリと美しい脚を披露した。その他にも白いワンピース姿で草の上に寝転がる姿などを公開している。
この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「ビジュ最強」「女神」「可愛すぎる」「セクシー」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆長濱ねる、美脚披露
◆長濱ねるの投稿に反響
