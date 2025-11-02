あの「6年前着てた」ミニ丈ワンピでスラリ美脚披露「変わらない美しさ」「目が離せない」の声
【モデルプレス＝2025/11/02】歌手のあのが11月1日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つミニ丈ワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】年齢非公開タレント、ミニ丈で美脚スラリ
あのは「6年前着てた服今も着ちゃうもんね」「ものもちがいいおももち」とユニークな言葉選びで写真を投稿。胸元が大きなリボンで飾られたグレーのパフスリーブのミニ丈ワンピースに、ボリューム感のあるシューズを合わせたコーディネートを披露。椅子に座った姿からは、美しい脚のラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「おももち最高」「変わらない美しさ」「美脚すぎて目が離せない」「脚のラインが芸術的」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
