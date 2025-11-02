藤本美貴、子どもたちのハロウィンコスプレ公開「仲良し家族」「楽しそう」と反響
【モデルプレス＝2025/11/02】タレントの藤本美貴が11月2日、自身のInstagramを更新。家族のハロウィンコスプレ姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】3児の母・元モー娘。娘のコスプレショット
10月31日には、「チェンソーマンチームとバニーチーム」として、娘2人はウサギ、藤本は「チェンソーマン」のマキマ、長男はデンジ、夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春はサメの魔人ビームのコスプレを披露していた藤本・品川家。藤本は「ハロウィンの写真まだありました 次女のパレードに一緒に歩いたり 長女は習い事に着て行ったりそれぞれ楽しんでいました」と綴り、品川との2ショットや、次女のパレードでの様子、長女と長男がギターを手に持ち演奏している様子などを投稿している。
この投稿は「仲良し家族」「楽しそう」「娘ちゃんたち可愛い」「夫婦ショットラブラブ」「ギター弾くんだ」などと反響を呼んでいる。
庄司と藤本は2009年に結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
藤本美貴、子どもたちのコスプレ公開
藤本美貴の投稿に反響
