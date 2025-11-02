東京１１Ｒ・天皇賞（秋）・Ｇ１・馬トク激走馬＝メイショウタバル

宝塚記念を３馬身差で逃げ切ったゴールドシップ産駒。石橋守調教師は「いいパフォーマンスをしてくれたけど、これまでで一番疲れていた」と明かし、中間はじっくり疲労を取りながら、調整された。

９月１０日に外厩・キャニオンファーム土山から帰厩し、時計１１本。２週前からペースを上げ、栗東・ＣＷコースで６ハロン７６秒２―１１秒９。１週前にも同７８秒３―１１秒４。折り合いもつき、無理をした様子もなく好時計連発に調子の良さ、さらなる地力強化がうかがえる。

最終追いでも自ら加速しつつ、我慢が利いた走りで５ハロン６８秒９―１１秒１を馬なり。迫力も十分でトレーナーも「宝塚記念週の追い切りのイメージで、うまくいったと思います」と手応えを話した。

展開のカギを握る枠順は８枠１３番に決定。前に行きそうなホウオウビスケッツの出方を見ながら進められる好枠だ。

会見での武豊騎手は「まだ手探りで乗ってる段階なんですけど、難しい面のある馬。逆に宝塚記念のようにこちらが思っている以上のパフォーマンスを出してくれる時もある」と意外性に期待。外めからスムーズに運んでの押し切りのシーンを描く。