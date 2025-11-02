◆米大リーグ ワールドシリーズ第７戦 ブルージェイズ４―５ドジャース＝延長１１回＝（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースが第７戦の敵地・ブルージェイズ戦で延長まで突入した接戦で逆転勝ちし、球団史上初となるワールドシリーズ（ＷＳ）２年連続制覇を達成した。前日に先発し、この日は９回途中から登板して胴上げ投手となりＷＳ３勝を挙げた山本由伸投手（２７）が、ワールドシリーズＭＶＰに輝いた。直後のインタビューでは「ブルペンいくまで投げられるか自信は無かったですけど、わからないですけど、最高です。このチームで優勝できてうれしく思います」と白い歯を見せた。

３勝３敗で迎えた運命の一戦で、４―４の９回１死一、二塁から６番手で登板。６回９６球を投げて５安打１失点、勝利投手となった第６戦から連投となったが、２回２／３を投げ、無失点とチームを救う投球を見せた。試合後には中継するＮＨＫのインタビューに答え「すごかったです。無心で、野球少年に戻ったようなそんな気持ちでした。気付いたら試合が始まって、ブルペンにいて、負けていたけど、途中に追いついて、気付いたらマウンドにいました。最高な気分ですね」と感無量の様子だった。

シャンパンファイトで再びＮＨＫのカメラの前にきた山本は「さっきしゃべったじゃないですか！」と笑顔でツッコむと「やりきりましたね。しみてます。気持ちいい！ 一気に疲れが吹っ飛びました。応援してくださった皆さんありがとうございます。最後は無心で投げ続けて、何とか勝てました」と笑顔をはじけさせていた。