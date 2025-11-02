◇ワールドシリーズ第7戦 ドジャース5―4ブルージェイズ（2025年11月1日 トロント）

今季限りでの現役引退を表明しているドジャースのクレイトン・カーショー投手（37）が1日（日本時間2日）、最後のシャンパンファイトで感謝の言葉を口にした。

チームはこの日、延長戦を制し、ブルージェイズに勝利。対戦成績を4勝3敗とし、球団初となる2年連続の世界一に輝いた。

試合後には「ワールドシリーズチャンピオン」と書かれたお揃いのTシャツ、帽子に着替え、シャンパンファイトへ。

カーショーは恒例となっている上半身裸の姿で会場に姿を見せ、ロバーツ監督からあいさつを促されると「このクラブハウスに皆と一緒にいることは光栄。みんな1人1人を愛してる。こんな最高の仲間と優勝で終われるなんて、これ以上の引退の仕方は想像できないよ」と語り、ドジャース一筋でプレーできたことを感謝しながら、シャンパンファイトの音頭を取った。

カーショーはWSでは延長18回の歴史的死闘となった第3戦に登板。5―5の12回2死満塁のピンチでマウンドに上がり、ルークスをニゴロに打ち取って1/3回を無安打無失点だった。

通算成績は455試合で223勝96敗、防御率2・53。