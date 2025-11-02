◇女子ゴルフツアー 樋口久子・三菱電機レディース最終日（2025年11月2日 埼玉県 武蔵丘GC＝6690ヤード、パー72）

31位から出た渋野日向子（26＝サントリー）は5バーディー、ノーボギーの67で回り通算8アンダーで暫定13位でホールアウトした。

インの10番からスタートし、16番で3メートルのバーディーパットを決めてリズムをつかむ。18番ではバンカーから1・5メートルに寄せて前半で2バーディー。後半に入っても流れは変わらず1番で3メートルを決めると、2番で5メートルを決める。さらに6番では8メートルをねじ込み、2日連続のノーボギーのラウンドでフィニッシュした。

「珍しいっすね。超珍しい。今日もティーショットでフェアウエーを外したのは1回だけだったと思うので。あとは基本フェアウエーから打っていたと思います。（ボギーなしの）珍しい2日間だったと思うんですけど、2日間それができたということは、これからもまたできるということだと思ってるし、思いたいです」と自分に言い聞かせるように話した。

今週で当初予定していた国内ツアー参戦は一区切りとなる。4週前のスタンレー・レディース・ホンダは日米合わせて自己ワーストタイの5試合連続予選落ちを喫したが、3週前の富士通レディースでは、大会前に福岡の練習スタジオでパッティングの修正を行ったことが奏功し、日本ツアーで自身初めてとなる初日トップの好発進を決めて連続予選落ちを5で止めた。

「いろいろありましたけど、良い終わり方ができたなと思います。凄く先が明るいなと思える終わり方ができたので、（日本で）4試合やって良かったなと思いました。いろいろ試行錯誤しながら4試合をやってきたし、この1年もやってきたけど、次も頑張れそうだなと思える終わり方でした」と笑顔で振り返った。

その4試合の中で特に好感触を得たのがショットだった。

「これだけ安定してゴルフができるのって、凄く久々だった。この2日間は多分、今年一番良いゴルフができた。富士通の1日目の6アンダーよりは、良かったんじゃないかなと思います」と収穫を口にした。

現時点では2週間後の米ツアーのアニカ・ゲインブリッジ・ペリカンが今季の最終戦となる見通しだが、次週の米ツアー、TOTOジャパンクラシック（11月6日開幕、滋賀・瀬田GC）に出場できるチャンスもわずかに残っている。欠場者が出た場合に、繰り上がりで出場できるウエーティング順位は現在4番目。米ツアー選手が4人欠場すれば、渋野にその枠が回ってくる。ただ、そのためには現地での待機が必須条件。欠場者が出なかった場合は空振りとなってしまうが「行った方が後悔しないと思うので、行こうかなとは思っています。まず自力で出られなかったことがショックだった。でもこれに出られたら凄くラッキーだと思います。本当に待つしかできないことが、情けないなと思いながらになりますが」と現地で待機する考えを明かした。

シブコのチャレンジはまだ終わらない。