◇ワールドシリーズ第7戦 ブルージェイズ 4―5 ドジャース（2025年11月1日 トロント）

ア・リーグ覇者のブルージェイズは1日（日本時間2日）、本拠トロントで行われたワールドシリーズ（WS）第7戦でドジャースに延長11回、4―5で逆転負けし、3勝4敗で32年ぶりの世界一を逃した。

3回にビシェットがドジャース先発の大谷翔平から先制3ラン。6回にはA・ヒメネスの右中間適時二塁打で4―2とした。しかし、第5戦でWS新人最多記録の12奪三振を樹立した22歳の新人イエサベージが8回、マンシーにソロ本塁打を許して4―3と1点差に迫られた。8回2死からはクローザーのホフマンが投入されたが、9回1死からロハスに痛恨の同点被弾。延長11回、ビーバーがスミスに勝ち越しソロを浴び、その裏1死一、三塁の好機ではカークが遊ゴロ併殺に倒れた。

シュナイダー監督は沈痛な表情で「ああ、本当に辛い」と切り出した。試合後に今年初めてのチームミーティングを開いたと明かし、「10回ぐらい、ありがとうと言った。彼ら（選手たち）を、そして組織全体を本当に誇りに思っています。このチームに別れを告げるのは本当につらいです。このチームのことは一生忘れない」と話した。

あと一歩まで迫りながら逃した世界一については「数日、数週間は胸が痛むと思う。自分のようにポジティブな人間には、受け止めるのには時間がかかると思う。でも、起きたことは受け入れるしかない」とコメント。それでも開幕前は「ダビデ対ゴリアテ」と評されたシリーズで王者ドジャースを追い詰め、「正直、シリーズをスイープできるチャンスもあったと思っている。僕らは自分たちの野球をしたし、その野球はどのチームにも劣らない。ドジャースは確かに強い。でも、この26人を世界中のどのチームと比べても引けを取らない。チャンスは何度もあった。勝ち切るチャンスも。でも逃した。それが野球というものだ」と締めくくった。