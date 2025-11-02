ホンダが「アキュラ RSX」日本初公開！ 美しすぎる“クーペSUV”×マットなガンメタ仕様がカッコいい！ “NSX”オマージュ採用の「ハイパフォーマンスモデル」国内導入の可能性を検討！

美しすぎる“クーペSUV”×マットなガンメタ仕様がカッコいい！

ホンダが北米を中心に展開する高級ブランド「アキュラ」。同ブランドの新型SUV「RSX プロタイプ」が、2025年10月29日に開幕した「ジャパンモビリティショー2025（JMS2025）」にて日本初公開されました。

RSXは、同年8月に米国で開催された「モントレー・カーウィーク」にて世界初公開されたクーペSUVタイプのBEV（バッテリーEV）。2026年後半に米国で発売されることが予定されています。

「アキュラ RSX」日本導入なるか!?

【画像】超カッコいい！ これが日本導入が期待される「アキュラ RSX」です！（24枚）

RSXという車名は、アキュラのヘリテージネームを継承したもの。日本でかつて販売された「インテグラ」の北米名として使われていたもので、今回のSUVモデルでは「S」が「スポーティ」、「X」が「クロスオーバー」を意味しています。

過去のRSXと同様に、新たなRSXはパフォーマンスを感じさせるフォルムという伝統を受け継いだデザインを実現しました。

デザインは、ベースとなったコンセプトモデル「アキュラ・パフォーマンス・イーブイ・コンセプト」の思想を継承しており、EVプラットフォームならではの高い設計自由度を最大限に活かしており、クーペを思わせる表情豊かなシルエットと力強いプロポーションにより、アキュラブランドのデザインは新たな領域へと押し広げられました。

フロントには、ブランド共通の「ダイヤモンド・ペンタゴン・デザイン」を進化させ、シャープなデイタイムランニングライトと低い位置に配されたLEDヘッドライトによる、上下分割型の印象的な顔つきを採用しています。

サイドビューは、ロングホイールベースを活かしてタイヤを四隅に配置し、短い前後オーバーハングを実現。これが走りの良さを予感させるとともに、大きく張り出したホイールアーチや21インチの大径ホイールがスポーティさを際立たせました。

また、ドアハンドルをフラッシュタイプとし、彫刻のように深く彫り込まれたサイドパネルがスピード感を演出。リアデザインでは、ワイドに広がるテールランプが「NSX」の2代目モデルへの敬意を表しています。

そしてRSXは、ホンダが独自に開発した次世代EVプラットフォームを初めて採用するモデルであり、さらにホンダ独自のビークルOS「ASIMO OS」を搭載。このOSは自動運転や先進運転支援システム、インフォテイメントなどを統合的に制御し、ユーザーの好みや運転行動を学習することで、“超・個人最適化”された独自の移動体験を提供するとしています。

パワートレインの詳細は不明ですが、パワフルなデュアルモーターによる四輪駆動となる見込みです。

足回りには、ハンドリングと路面追従性に優れるダブルウィッシュボーン式フロントサスペンションや、レッドキャリパーを備えたブレンボ製ブレーキが装備され、高い走行性能を追求しました。

搭載されるバッテリーは、電源として外部に給電できるほか、家庭用の非常用電源としても利用可能となっています。

JMS2025で行われたホンダのプレスカンファレンスでは、同社の三部敏宏社長から「非常にカッコいいデザインですが、北米向けのモデルなので、皆さんが欲しいと言っていただければ、国内投入も考えたいと思っています」と、日本での発売を予感させる発言が飛び出しました。

ホンダの担当者に話を聞くと、今回のRSXの展示は、あくまで参考出品という位置づけとのこと。

さらに、8月のアメリカのモントレー・カーウィークで発表された、「プロパルジョン・イエロー・パール」に塗られた車両を、日本初公開のためにマット感のあるガンメタに塗り直しています。

このボディカラーが実際に市販モデルに設定されるかは未定とのことですが、モントレー・カーウィークではスポーティさを強調したイエローが披露されたのに対し、今回の日本公開ではあえてシックなボディカラーをまとうことで、RSXが秘める新たな表情を提示する狙いがあったようです。

※ ※ ※

日本での導入については現時点では未定であり、今回の展示も「市場の反応を見て今後の導入可能性を検討するため」としているといいますが、アキュラのモデルが日本で正規販売されるのか、今後の展開が大いに注目されます。