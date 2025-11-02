◆米大リーグ ワールドシリーズ第７戦 ブルージェイズ４―５ドジャース＝延長１１回＝（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースが１日（日本時間２日）、３勝３敗で迎えたワールドシリーズ（ＷＳ）第７戦の敵地・ブルージェイズ戦で延長１１回の接戦を制し、球団史上初となるＷＳ連覇を達成した。ＭＬＢ全体でも１９９８年〜２０００年にヤンキースが３連覇して以来で、２１世紀初。ＷＳだけで３勝を挙げた山本、大谷らがＴシャツにゴーグル姿でシャンパンファイトに参加した。

シャンパンファイト開始直前にはロバーツ監督が、１点を追う９回に同点弾を放ったロハスや、執念の連投で胴上げ投手となりＷＳのＭＶＰに輝いた山本、そして今季限りで現役引退のレジェンド左腕カーショーの名を挙げ、ナインの健闘をたたえた。その後、カーショーの発声とともにナインは勝利の美酒に酔いしれた。

山本を支える園田芳大通訳もＮＨＫ中継のインタビューに応じ「僕！？」と驚きながらも「うれしいです。山本君のお陰です。チームみんなのお陰です。今年は２年目だったんですけど、たくましいなと思って。すごい選手につかせてもらいました。（最後は）寿命が縮まるかと思いました」と笑顔だった。