【HG 1/144 ザク(GQ)】 11月8日 発売予定 価格：2,420円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 ザク(GQ)」のパッケージ画像を公開した。

本製品は、アニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）」より、ジオン公国軍の制式量産型モビルスーツ「ザク」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で商品化したもの。

今回同社公式Xアカウント「BANDAI SPIRITS ホビー事業部」にて本製品のパッケージ画像を初公開しており、後ろに「シャア専用ザク(GQ)」も描かれ、サイド7に潜入した時を彷彿とさせるようなデザインとなっている。

(C)創通・サンライズ