「貧乏は大変ね」マウントママに馬鹿にされ→沈黙の裏に“特大カウンターの事実”｜マウント女王の誤算【ママリ】

主人公・真由美は子どもを保育園に預けて職場復帰した会社員。夫の啓太とは職場恋愛で、夫は部長、真由美自身も課長として働いている。そんな中、同じ保育園のママ友・沙織に目を付けられ、毎日のようにマウントをとられていました。真由美を下に見る発言を続ける沙織にモヤモヤしつつ、自分の立場は隠し続ける真由美でしたが…。『マウント女王の誤算』第2話をごらんください。

沙織のマウンティングがエスカレート。「高給取り」であることを盾に、真由美の息子・空の服を見て「お下がり」と嘲笑し、「貧乏は大変」「生活レベルの差」といった、イラっと来るセリフを連発する。

「お下がりかしら？」陰湿さを増すマウントママの言葉

沙織さんのマウンティングは、日を追うごとに陰湿さを増していった。特に気に入らないのが、子どもの持ち物や洋服に対するコメントだ。私は、子どもがすぐに汚すのだからと、ブランドにはこだわらず、着心地の良い服を選んでいる。



ある日、空が着ていたお気に入りの恐竜Tシャツを見て、沙織さんが鼻で笑った。



「あら、空くんのTシャツかわいいわね。でもちょっと首元が伸びてない？お下がり？」



「いえ、新品ですよ」と答えると、彼女は哀れむように首を傾げた。



「あらそう。ごめんなさい。うちはちょっと質にこだわりすぎなのかもしれないわ」

マウントが「効いている」という致命的な誤解

彼女の言葉は、常に相手が自分の家よりも貧乏な想定で語られる。



「子どものものは品質で選びたいけど、みんながそうできるわけじゃないわよね」

「インスタで節約頑張ってる方の投稿を見たんだけど、あんなにチマチマやって時間の無駄じゃない？貧乏は大変ね」



あまりにも失礼な発言に、私の理性は切れそうになったが、ここで私も上場企業に勤めていて課長ポジションだなんて暴露したら大人気ない。私は、ふつふつと湧き上がる怒りを深呼吸で押し殺した。



「そうですねえ、節約しないと色々大変ですよ～」



そう笑顔で返すと、沙織さんは勝ち誇ったような顔をした。



彼女は、私が何も反論しないことで自分が勝ったと受け取っているのだろう。その誤解が、いずれ彼女自身を追い詰めることになるとも知らずに。私は、この理不尽な状況を、どこか冷めた目で見つめていた。

理性と、腹の底から湧き上がる怒り

沙織のマウンティングは、子どもの服の「首元が伸びている」という点にまで及び、「貧乏」「気の毒」といった悪意ある言葉を真由美に浴びせます。沙織は、自分の夫の収入を唯一の価値基準として、真由美の家庭を卑下し続けます。 教訓：「他者を貶める優越感は、いずれ自分に跳ね返る」。マウンティングの根底にあるのは、他者との比較でしか自己を肯定できない、弱い自己肯定感です。この悪意ある言葉こそが、読者に最終的な「スカッと」感をもたらすための重要な伏線となります。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: kanako_mamari

（配信元: ママリ）