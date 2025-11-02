◇ワールドシリーズ第7戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年11月1日 トロント）

ドジャース・山本由伸投手（27）が1日（日本時間2日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）最終第7戦にリリーフ登板。6回1失点で勝利投手となった10月31日（日本時間11月1日）の第6戦に続く、連投のマウンドに立った。ブルージェイズ打線を封じ、胴上げ投手に。さらにWSのMVPに選出。連投のマウンドで世界一に導いた。

マーク・プライアー投手コーチは「彼は本当に支配的だった。（先発の後に救援できる投手は）今日までは、いないと思っていました」と話した。

第2戦で完投勝利を挙げ、中1日で迎えた第3戦では延長18回の激闘の中でブルペンで準備を行った献身性は称えられた。今回は第6戦で勝利投手になってから「中0日」だった。プライアー投手コーチは「今回は驚かなかった。あの試合では驚かされたけれど、今回はそうじゃない。彼はチームのため、そしてこの組織のために、できることなら何でもやるつもりだった。チームメイトのためにね。そういう男です」とした。

「トレーニングルームでのケアやストレッチなどをこなし、身体が固まらないようにして、いつでも準備できる状態にしていた。彼は自分の身体を大切にしているし、そのケアにも真剣に取り組んでいる」と右腕をほめちぎった。