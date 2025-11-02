◇ワールドシリーズ第7戦 ドジャース5―4ブルージェイズ（2025年11月1日 トロント）

ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦に延長戦の末、勝利。対戦成績を4勝3敗とし、球団初となる2年連続の世界一を達成した。試合後は今季5度目のシャンパンファイトで勝利の美酒に酔いしれた。

ドジャースナインは「ワールドシリーズチャンピオン」と書かれたTシャツ、帽子に着替え、グラウンドで集合写真を撮ると、シャンパンファイトが行われる会場へ。3勝＆防御率1.02の大活躍で09年の松井秀喜（ヤンキース）以来となるWSのMVPを獲得した山本由伸投手（27）は心地よい疲労感だった。

シャンパンファイト前にロバーツ監督から「ヤマモトがしたことは今後もう二度ないだろう」と称えられると、はにかんだような笑顔。シャンパンファイト中に中継局NHKのインタビューを受け「やりきりました。しみてます。一気に疲れが吹っ飛びました」と爽やかな笑顔で応えた。「応援してくださった皆さんありがとうございます。最後は無心で投げ続けて何とか勝てました」としみじみと言葉をかみしめた。

インタビューに乱入したのはストレングスコーチを務めるトラビス・スミス氏だった。「おつかれちゃーん、げんきあれば何でもできる！」と流ちょう？な日本語を疲労。山本は満面の笑顔だった。

山本が第2戦に完投勝利を収めた後、球団公式カメラマンのジョン・スーフー氏が同投手を佐々木、同コーチらがともに土下座して称えるユーモラスなショットを投稿。抜群のチームワークでつかみ取った球団史上初のワールドシリーズ連覇だった。