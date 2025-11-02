モデルの花楓（かえで、45）とShogo（40）が2日までに双方のインスタグラムを更新。2年前に離婚していたことを報告した。

花楓は「この度、私、花楓はモデルのShogo (岡田章吾) と話し合いを重ねた結果、 2年前に離婚いたしました」と報告。「本来であれば、もう少し早く皆さまへご報告すべきところではございましたが、 子どものことを第一に考え、様々な面で慎重に配慮した結果、この時期でのご報告となりましたことをお許しください」と伝えた。

「現在も息子の両親として、良好な関係を保ちながら協力し合っております」とし、「まだまだ未熟な私ではございますが、これからも温かく見守っていただけますと幸いです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

Shogoは「メディアでの活動を通して多くの方に見守っていただいたこともあり、現状をきちんとお伝えすることが誠意だと考え、この場をお借りしてご報告いたします。実は、2年前より現在の形となっておりました。ご報告が遅くなりましたこと、重ねてお詫び申し上げます」と伝えた。

続けて「今でも仲は良く、夫婦でも恋人でもありませんが、良き友人・良き仲間としてお互いを尊重しながら歩んでおります。そして、私たちにとって何よりも大切な息子のために、今後も協力関係は続けてまいります」と記した。

2人は2012年4月に結婚を発表。13年3月に第1子男児が誕生した。