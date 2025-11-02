ÊüÁ÷»ö¸Î¥ì¥Ù¥ë¡ª»àµå¤Ö¤Ä¤±¤ÆµÕ¥®¥ì±þÀï¡Ö¥À¥á¤À¤íw¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¤è¡× Î¾·³Æþ¤êÍð¤ì¤Æ¤Þ¤µ¤«¤ÎÂçÍðÆ®¡ÖºÇ½ªÀï¤ä¤¾¡©¡×
¡ÚMLB¡Û¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¼¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê11·î1Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö11·î2Æü¡¿¥È¥í¥ó¥È¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û»àµå¤Ö¤Ä¤±¤ÆµÕ¥®¥ì¢ªÂçÍðÆ®
11·î1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11·î2Æü¡Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¡¢¥È¥í¥ó¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎÂÇ¼Ô¤Ø¤Î»àµå¤ò¥¥Ã¥«¥±¤Ë¡¢Î¾·³Æþ¤êÍð¤ì¤Æ¤ÎÍðÆ®Áû¤®¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿4²óÎ¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¹¶·â¡¢1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿9ÈÖ¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2ÈÖ¼ê¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥í¥Ö¥ì¥¹¥¤Ï¡¢Æâ³Ñ¹â¤á¡¦³°³ÑÄã¤á¤È¡¢ÂÐ³ÑÀþ¾å¤ËÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤ò¤«¤±¤ëÅêµå¤Ç¥«¥¦¥ó¥È2-2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤à¤â¡¢5µåÌÜ¡¢Æâ³Ñ¹â¤á¤Ø¤ÈÅê¤¸¤¿155km/h¤ÎÄ¾µå¤¬È´¤±¡¢¥Ò¥á¥Í¥¹¤òÄ¾·â¤¹¤ë»àµå¤Ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ò¥á¥Í¥¹¤¬¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤ËÅÜ¤ê¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢¤Ê¤Ë¤ä¤é¸ýÁö¤ë¤È¡¢Ä¾·âÄ¾¸å¤«¤éÊ¿Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ö¥ì¥¹¥¤â¥¥ì¤¿ÂÖÅÙ¤Ç¥Ò¥á¥Í¥¹¤Ë¸þ¤Ã¤ÆÊâ¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¡È±þÀï»ÑÀª¡É¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬ÁûÁ³¡£Î¾·³¤Î¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÁª¼ê¤ä¥³¡¼¥Á¤é¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢·ã¤·¤¤Ùæ¤ß¤¢¤¤¤È¤Ê¤ë»öÂÖ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£WS¤Çµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»×¤ï¤ÌÍðÆ®Áû¤®¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤«¤è¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕ¥®¥ì¡×¡Ö¥À¥á¤À¤íw¡×¡Ö¥¸¥ç¡¼¡¦¥±¥ê¡¼2À¤ÇúÃÂ¡ª¡×¡Ö¸À¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖºÇ½ªÀï¤ä¤¾¡©¡×¡Ö¥í¥Ö¥ì¥¹¥¤ä¤é¤«¤·¤¿¤Î¥Þ¥¸¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë
