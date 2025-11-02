バック・トゥー・ザ・フューチャーの世界を纏う！HIPSHOPの限定コラボ登場

映画『バック・トゥー・ザ・フューチャー』の世界が、HIPSHOPのアンダーウェアでよみがえる！公開から40周年を迎える名作が、ポップでエネルギッシュなデザインとして登場しました。タイムマシンやタイムサーキットなど、ファン心をくすぐるモチーフが散りばめられた限定コレクションは、見ているだけでもワクワク♡ デザイン性だけでなく、速乾性・伸縮性に優れた素材を採用し、毎日を快適に彩ります。

HIPSHOP×バック・トゥー・ザ・フューチャーの特別コラボ

1985年に誕生し、今なお世界中で愛されるSF映画『バック・トゥー・ザ・フューチャー』。HIPSHOPでは、この不朽の名作とコラボレーションした特別なアンダーウェアシリーズを発表しました。

主人公マーティやタイムマシン「デロリアン」、そしておなじみのタイムサーキットなど、印象的なシーンを大胆かつスタイリッシュにデザイン。

ポップなアートテイストでまとめられたデザインは、ユーモアと懐かしさを感じさせる仕上がりです。

また、パッケージにもこだわりが詰まっており、コレクションアイテムとしても楽しめます。

機能性も抜群♡ 快適さと遊び心を両立

「HIPSHOP / BACK TO THE FUTURE Series」のアンダーウェアは、M・L・LLの3サイズ展開。汗を素早く発散し、さらりとした肌触りをキープできる高機能ポリエステル素材を採用しています。

速乾性と伸縮性に優れ、スポーツやフィットネスの際のアクティブウェアとしても活躍。デザイン性だけでなく、実用面でも高い満足度を誇ります。

また、店頭で購入した方にはオリジナルショッパーをプレゼント（※無くなり次第終了）。ギフトとしてもぴったりなアイテムです♪

© Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved..

未来をまとう、HIPSHOPの特別コレクション

“今”と“これから”をつなぐHIPSHOPの「BACK TO THE FUTURE Series」。身につけるたびにあの冒険が蘇り、ポジティブなエネルギーを与えてくれる特別なアイテムです。

映画の名シーンと遊び心を日常に取り入れて、自分らしく輝く未来へ。この夏は、HIPSHOPの限定コレクションで新しいファッション体験を楽しんでみてはいかがでしょうか♡