ブロガーの桃（40）が韓国で受けた美容施術のビフォーアフターを公開した。

【映像】桃のダウンタイム（複数カット）＆3度の二重整形の姿

これまでに3度目の二重の埋没手術から1カ月後の姿や、肌の水分量を上げるというオアシス注射を打ってから3時間後の様子などをブログに投稿していた桃。

2025年10月31日には韓国で美容施術を受け、「顔認証がうまくいかない…！私みたいにダウンタイムがあって、黒い点々が顔に増えてると、機械がわけわからなくなっちゃうのかも」「何回トライしてもエラーが出て、ダメで、結局有人の入国審査カウンターに通されたんだけど…そこに通された人、並んでる人、ほぼ全員ダウンタイムの顔でした」と、帰国した際の入国審査での出来事を報告していた。

桃、美容施術のビフォーアフターを公開

次の更新では施術内容を明かし、「静脈麻酔をしてもらって、寝てる間に色々痛いものをやってもらおう大作戦」「なので、せっかく眠らせてもらえるなら、痛そうなやつ一気にお願いしちゃいました…！」と、顔のビフォーアフターを公開している。

桃の姿にファンからは、「美意識高すぎ」「ダウンタイム落ち着くまでがんばれー」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）