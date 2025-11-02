「元気な子猫を撮ったら『心がきれいな人にしか見えないです』な写真になった。見える？ みんなには見えるよね？」



【写真】ミクくんの残像（？）…心がきれいな人には見えるかな

そんなコメントが添えられた1枚の写真が、2.9万件超の“いいね”を獲得し話題になっています。



一見すると、真っ白な壁とフローリングだけが写っているように見える写真。ところが、よく目を凝らすと右端にうっすらと茶トラの子猫「ミク」くん（取材時・生後10カ月、男の子）の姿が浮かび上がっているのです。体は透けており、背後の壁や床までも見えてしまうという不思議な一枚。この“透明猫”のような写真に、SNSでは「画面右側？」「見えます！」といった驚きの声が相次ぎました。Xユーザー・ぷくりさん（@Pukuri_cat）に詳しくお話を伺いました。



撮ったはずの猫が“消えた”…？

ーー撮影時の状況について教えてください。



「ミクに新しい首輪をつけてあげたので、記念に写真を撮ってあげようとしていたところです。お座りをしてカメラを見ていたはずなのに、シャッターを切ったらこんな状態でした。たぶん、兄猫のポッケを見つけて遊びに行こうとしたんだと思います」



ーーこの光景を見た感想は？



「『消えた…？』と同時に『また撮影に失敗した』という気持ちでした。実は首輪を購入するたび写真を撮っているんですが、毎回失敗してます。でもこんな写真でも猫好きさんにはミクの姿が『見える！』と言ってくれる人が多くて嬉しかったです」



ーーこのあと、どうなったか教えてください。



「同居猫のポッケと追いかけっこが始まって、写真を撮るのはもう無理でした！」



ーーミクくんは、どのような性格の子ですか。



「ミクは、3匹飼っている猫の中でも1番やんちゃで元気すぎる子です。眠くても他の猫が起きたり食事をしていたら意地でも起きてウトウトしながら一緒に遊びたがるし、寝ながらご飯を食べようとします。いつでも誰かと一緒に何かをしてたい、じっとしていられない子です」



リプライには、摩訶不思議な一枚に多くの驚きと共感の声が寄せられました。



「見えます！」

「心がきれいでよかったです」

「ボンヤリと光学迷彩ちゃん」

「妖精みたいにふわふわした感じ」

「見える！ 私にも猫が見えるぞ！」

「猫ちゃんの残像…残像さえもかわいい…」

「あ、うっすらとかわいいコネッコチャンが…！！！」

「茶トラらしき残像が…猫バス並みのたくさんの足が…」

「薄っすらと見える。茶トラっぽいのが見えるので合ってる？」

「ほんのり見えました。よかった、まだ私にもきれいな心が残ってた」

「スマホ画面から見て右側？ にミクちゃんのピンッとなった尻尾とお耳見えます」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）