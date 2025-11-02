気象庁は、「台風25号」が発生したと発表しました。

【画像をみる】今後16日間の全国各地の天気シミュレーション 気象衛星ひまわりで見る台風25号

台風２５号は、きょう（２日）正午にはフィリピンの東にあって、１時間に２５キロの速さで西北西に進んでいます。中心気圧は９９４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２３メートル、最大瞬間風速は３５メートルとなっています。

今後の進路は【画像①】の通りです。

【画像②】は2日午後12時30分の気象衛星ひまわりの画像です。

今後の進路は？

気象庁によりますと、台風25号の中心は、



あす（３日）午前０時にはフィリピンの東

中心気圧は９９２ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２５メートル、

最大瞬間風速は３５メートル



あす（３日）正午にはフィリピンの東

中心気圧は９８５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４５メートル



あさって（４日）午前９時にフィリピンで強い勢力になり、

中心気圧は９８０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル



５日午前９時にはスル海

中心気圧は９７５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル



６日午前９時には南シナ海

中心気圧は９６０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４０メートル、

最大瞬間風速は６０メートル



7日午前９時には南シナ海、

中心気圧は９６０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４０メートル、

最大瞬間風速は６０メートル



が予想されています。

各地の天気への影響は？16日間の天気シミュレーション

札幌・仙台・東京・愛知・大阪・広島・福岡・那覇の16日間天気シミレーションは【画像③～⑩】の通りです。

今後の情報に注意してください。