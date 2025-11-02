【台風情報】11月ですが「台風25号」発生 気象衛星「ひまわり」でみる 今後の進路は？全国各地の16日間天気シミュレーション【気象庁 11月2日午後2時更新】
気象庁は、「台風25号」が発生したと発表しました。
【画像をみる】今後16日間の全国各地の天気シミュレーション 気象衛星ひまわりで見る台風25号
台風２５号は、きょう（２日）正午にはフィリピンの東にあって、１時間に２５キロの速さで西北西に進んでいます。中心気圧は９９４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２３メートル、最大瞬間風速は３５メートルとなっています。
今後の進路は【画像①】の通りです。
【画像②】は2日午後12時30分の気象衛星ひまわりの画像です。
今後の進路は？
気象庁によりますと、台風25号の中心は、
あす（３日）午前０時にはフィリピンの東
中心気圧は９９２ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２５メートル、
最大瞬間風速は３５メートル
あす（３日）正午にはフィリピンの東
中心気圧は９８５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４５メートル
あさって（４日）午前９時にフィリピンで強い勢力になり、
中心気圧は９８０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３５メートル、
最大瞬間風速は５０メートル
５日午前９時にはスル海
中心気圧は９７５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３５メートル、
最大瞬間風速は５０メートル
６日午前９時には南シナ海
中心気圧は９６０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は４０メートル、
最大瞬間風速は６０メートル
7日午前９時には南シナ海、
中心気圧は９６０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は４０メートル、
最大瞬間風速は６０メートル
が予想されています。
各地の天気への影響は？16日間の天気シミュレーション
札幌・仙台・東京・愛知・大阪・広島・福岡・那覇の16日間天気シミレーションは【画像③～⑩】の通りです。
今後の情報に注意してください。