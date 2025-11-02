¡Ö¥ê¥¢¥ë¡Á¡×¡Ö´°àú¡×àONE PIECE³¤Â±¥³¥¹¥×¥ìá¿Íµ¤½÷À¥ì¥¹¥é¡¼¤ËµÓ¸÷
¡ÖËÜÅö¤Ï¥Ø¥½½Ð¤·¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¾åÊ¡¤æ¤(32)¤¬à³¤Â±¥³¥¹¥×¥ìá¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖHappy Halloween¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢Ä©Àï¤·¤¿¤Î¤Ï¿Íµ¤Ì¡²è¡ÖONE PIECE¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë½÷³¤Â±¤Î¥Ü¥¢¡¦¥Ï¥ó¥³¥Ã¥¯¡£
¡¡¿ÈÄ¹173¥»¥ó¥Á¤ÎÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀ¸¤«¤·¡¢Ê¢½Ð¤·¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¿¼¤¤¥¹¥ê¥Ã¥È¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥¹¥«¡¼¥È¤«¤éÄ¹¤¤µÓ¤òÂçÃÀ¤Ë¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¥³¥¹¥×¥ì¤Î´°À®ÅÙ¤Ë¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö#ÃÎ¼±¤Ê¤¤¤Î¤Ë²¾Áõ¤·¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö#ËÜÅö¤Ï¥Ø¥½½Ð¤·¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡×¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥ï¥¡¡¼¥ª¡¼¡¢¥Ü¥¢¡¦¥Ï¥ó¥³¥Ã¥¯¤Î¤æ¤¤Á¤ã¤óµæ¶Ë¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö´°àú¤Ê²¾Áõ¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤À¤è¡Á¡ª¡¡¤³¤ì¤Ï·Ý½Ñ¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¡Á¡×¡ÖÂÄ¹²á¤®¤ë¡×¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ø¥½½Ð¤·¤Ï¥®¥ê¥®¥ê±£¤ì¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤¬ÌäÂêÌµ¤¤¤Ã¤¹¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡¾åÊ¡¤Ï2013Ç¯¤Ë¡ÖÅìÍÎÂç³Ø¥ß¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤··ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤Î¤Î¤Á¡¢17Ç¯8·î¤ËÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£