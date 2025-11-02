¡Ö¡ØÁé¤»¤Æ¤Æ¿´ÇÛ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×¸µÌÚÂç²ð¤µ¤óàÄ«¡õÃë¥â¥ê¥â¥ê¤´ÈÓá¤òÀèÇÚ¤¬·ã¼Ì¡Ö¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¤¬»÷¹ç¤¦¤ï¤è¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¿©Íß²¢À¹ ´é¿§¤âÎÉ¤·¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½
¡¡¸µµð¿Í¤Î½ïÊý¹Ì°ì¤µ¤ó(57)¡á·§ËÜ»Ô½Ð¿È¡á¤¬·ã¤ä¤»¤ÇÏÃÂê¤Îµð¿Í»þÂå¤Î¸åÇÚ¤Î¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òñ¥ÁÖ¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥!? Âç²ð¤È°ì½ï¤Ë²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¥´¥ë¥Õ¾ì¤Î¿©Æ²¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤´ÈÓ¤ò¤Ñ¤¯¤Ä¤¯¡¢¸µÌÚÂç²ð¤µ¤ó(53)¤Î»Ñ¤¬¡£
¡¡¡Ö¡ØÁé¤»¤Æ¤Æ¿´ÇÛ¡Ù¤ÈºÇ¶á¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¡Ä«¤âÃë¤â à¿©Íß²¢À¹ ´é¿§(È©¿§)¤âÎÉ¤·á¤Ç¡¢Âô»³ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤Æ¡¡¸µµ¤°ìÇÕ¤Ç¤·¤¿ŽÖ¡Á¡×¤È¾Ò²ð¡£
¡¡¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤ËÂç²ð¤Î¥¹¥³¥¢¤â70Âæ¡ª¡×¤È¤½¤ÎÂÎÎÏ¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¸µÌÚ¤µ¤ó¡¢¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÂç¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¤¬»÷¹ç¤¦¤ï¤è¡¼¡×¡Ö70Âæ❗ÁÇÀ²¤é¤·¤¤❗¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µÌÚ¤µ¤ó¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã¸µµ¤¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤´¿´ÇÛÌµ¤¯¡Á¡×¤ÈÊÖ¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£