¡Ö¤ä¤Ð¤¤ÉÔ¿³¼Ô¾õÂÖ¡×¿·´´Àþ¥Û¡¼¥à¤Çà¾×·â¥³¥¹¥×¥ìáºå¿ÀÌ¾ÊªOB¤ËµÓ¸÷¡Ö¤¨¤§¡Á¡Á¡Á¥Þ¥¸¤£¡×¡ÖÎ®ÀÐÄ¶¿Í¡×
¡Öºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤¬1ÈÖ¤ä¤Ç¡×
¡¡àÄ¶¿Íá¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î»å°æ²ÅÃË¤µ¤ó¤¬ºå¿ÀÅÁÀâ¤Î½õ¤Ã¿Í¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤òÈäÏª¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖHappy Halloween¡¡»÷¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¤³¤ì¤Çµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢ÇØÈÖ¹æ¡Ö44¡×¤Î½Ä¼Ê¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡¢¤¢¤´¤Ò¤²¤òÉÕ¤±¤¿¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ð¡¼¥¹¤µ¤ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤¿Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¿·´´Àþ¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¾è¼Ö¸ý¤ËÎ©¤Á¡¢¡Öºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤¬1ÈÖ¤ä¤Ç¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ö¤ê¡£10·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ä«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡×(TBS)¤Ë½Ð±é¤·¤¿°áÁõ¤Î¤Þ¤Þ¡¢Âçºå¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥²¡¼¡ª¡¡¥µ¥¤¥óÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡¼¡×¡ÖÎ®ÀÐ¡¡Ä¶¿Í¡×¡Ö¥Ð¡¼¥¹¤¬¤¤¤Æ¤Ï¤ë¾Ð¡×¡Ö¤¨¤§¡Á¡Á¡Á¥Þ¥¸¤£¡Á¥ª¥â¥í¤¹¤®¤ä¤ï¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡¡²¿¤·¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¹¥¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö²¿¤·¤È¤ó¤Í¤ó¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤»å°æ¤µ¤óÉÔ¿³¼Ô¾õÂÖ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡»å°æ¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢ºå¿À¤Ç³èÌö¡£¸½ºß¤Ïºå¿À¤ÎŽ¢Special AmbassadorŽ£¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£