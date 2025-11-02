悲願のツアー初優勝を果たした佐藤大平（撮影：ALBA）

＜フォーティネット プレーヤーズ カップ　最終日◇2日◇成田ヒルズカントリークラブ（千葉県）◇7137ヤード・パー71＞選手会が主催する新規大会の最終ラウンドが終了した。単独トップで出た32歳・佐藤大平が7バーディ・3ボギーの「67」をマーク。トータル20アンダーで逃げ切り、悲願の初優勝を果たした。

【写真】竹ぼうきを振り回す石川遼

トータル18アンダー・2位に吉田泰基。トータル17アンダー・3位タイに金子駆大と小斉平優和、トータル15アンダー・5位には選手会副会長の石川遼が入った。4番パー3でホールインワンを達成した清水大成は、トータル5アンダー・29位タイで4日間を終えた。今大会の賞金総額は1億5000万円。優勝した佐藤は3000万円を獲得した。
