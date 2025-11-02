＜速報＞米女子は雷雲接近で中断 山下美夢有が首位タイ
＜メイバンク選手権 最終日◇2日◇クアラルンプールG＆CC（マレーシア）◇6536ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドは雷雲接近のため、日本時間午後2時から競技が中断されている。
山下美夢有は後半17番の2打目を打ち終えた時点で、トータル18アンダー・首位タイにつけている。古江彩佳はトータル16アンダー・6位タイ。岩井明愛はトータル14アンダー・10位タイ、妹の千怜はトータル12アンダー・14位タイにつけている。畑岡奈紗はトータル9アンダー・30位タイ。竹田麗央はトータル7アンダー・41位、吉田優利はトータル6アンダー・42位タイ、勝みなみはトータル1アンダー・60位タイ、馬場咲希はトータルイーブンパー・64位タイとなっている。トータル18アンダー・首位には山下とハナ・グリーン（オーストラリア）。1打差3位タイにはジーノ・ティティクル（タイ）、チェ・ヘジン（韓国）、キム・アリム（韓国）が続いている。今大会の賞金総額は300万ドル（約4億5661万円）。優勝者には45万ドル（約6848万円）が贈られる。
