「全日本大学駅伝」（２日、熱田神宮〜伊勢神宮＝８区間１０６・８キロ）

大学三大駅伝の第２戦が行われ、箱根駅伝王者の青学大は３位に終わり、７年ぶり３度目の優勝はならなかった。優勝の駒大とは２分３５秒差だった。初戦出雲駅伝７位から巻き返しに成功した。レース後、原晋監督は３連覇を狙う来年１月の箱根駅伝へ自信をみせた。

前半４区までで８位と出遅れたが、ジワジワと追い上げ、７区のエース黒田朝日（４年）の区間新激走で一時２位まで浮上した。原監督はレース後「エースがエースの走りをしてくれたので、形は作れました。出雲の大惨敗から形は作れた。箱根に向けてレベルアップできる。箱根は私ども勝ちますよ」と評価した一方で、「黒田朝日に渡る前が駅伝をしてない。そこが箱根へ課題が残った。力は決してない」と総括した。

「大惨敗」と語る出雲後は選手たちの雰囲気を促したという。「やっぱりプライド。箱根１１年で８度勝ってる強い青学がある。黒田朝日で頼るんじゃなくて、来年卒業ですから。下級生がきちっと１人１人頑張る。そういう思い出で走ってくれと。そういうミーティングはした」と明かした。三大駅伝の２レースを終えて、箱根の勢力図について「駒澤、国学院、青山、中央の４強。これが箱根で戦うんだと思う。特に箱根は青山だな」とニヤリ。

「ピーキング能力。たまたまと言われるが、たまたまで１１年で８度も優勝できない。我がチームの箱根への持って行き方はそれなりのノウハウを持っている」と自信をみなぎらせ、近年５区を担当していた若林宏樹、今年６区で区間新をマークした野村昭夢が卒業した影響についても「山上り、下りのある程度のメドが立っている。箱根では昨年なみの記録を狙ってチャレンジしたい」と、明かした。