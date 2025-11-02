「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ４−５ドジャース」（１日、トロント）

ドジャースの山本由伸投手が九回１死一、二塁のピンチでリリーフ登板。連投となるマウンドで１死満塁のサヨナラのピンチをしのぐと、続投して胴上げ投手に輝いた。ワールドシリーズ３勝で、日本人選手ではヤンキース・松井秀喜以来、史上２人目のＭＶＰに輝いた。表彰式ではナインの信頼がにじんだワンシーンがあった。

コールされる直前、壇上では選手たちから「ヤマコール」がわき起こった。ロバーツ監督は「史上最高の投手」と語り、トロフィーを掲げると選手たちが満面の笑みを浮かべた。

前日に６回１失点で勝利投手となっていた山本。にも関わらず自ら試合前に志願してロバーツ監督も起用。１死満塁のピンチを凌ぎきった。

そして延長十回もイニングをまたいで続投。ヒメネスを二ゴロに打ち取り、続くスプリンガーにはカウント３ボールとしたが、しっかり立て直して空振り三振。最後はルークスを右飛に打ち取った。

スミスのソロで１点を勝ち越して迎えた十一回も続投。最後は１死一、三塁のピンチを招いたが、カークを遊ゴロ併殺打に仕留めて歓喜の瞬間を迎えた。

山本は第２戦で完投勝利。前日の第６戦で６回１失点に抑え、ワールドシリーズ２勝目を挙げた山本。試合前に登板をロバーツ監督に志願していた。延長１８回の死闘となった第３戦で、完投勝利から中１日でブルペン待機したように、チームの窮地に立ち上がった。