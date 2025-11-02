◆国内男子プロゴルフツアー フォーティネット・プレーヤーズ・カップ 最終日（２日、千葉・成田ヒルズＣＣ＝７１３７ヤード、パー７１）

プロ１０年目の３２歳、佐藤大平（クリヤマＨＤ）が逃げ切りツアー初優勝。選手会主催の新規大会の初代王者に輝いた。７バーディー、３ボギーの６７で回り、通算２０アンダーだった。

優勝インタビューでは「初代チャンピオンはうれしい。ここで満足せずに２勝、３勝とできればいいなと思って、この大会を弾みにして頑張りたい。初優勝できるのかなって本当に思っていた。こんなに長くかかるものなのかなと。本当にうれしい」と喜びを語った。

後続に３打差をつけて迎えた最終日。連続バーディーでスタートすると、危なげないプレーでリードを守った。今季の男子ツアーは、史上最多となる１０人目の初優勝者が誕生した。

◆佐藤 大平（さとう・たいへい） １９９３年７月９日、兵庫・宝塚市生まれ。３２歳。東北福祉大卒。８歳からゴルフを始める。中山五月台中３年の２００８年に全国中学選手権優勝。茨城・水城高に進み１０、１１年に関東高校選手権連覇。１５年１２月にプロ転向。１８年下部ツアー賞金王。昨季の賞金ランキングは１８位。１７４センチ、７２キロ。

▼今季生まれた初優勝者

・生源寺龍憲（東建ホームメイトカップ）

・小西たかのり（前沢杯）

・金子駆大（関西オープン）

・清水大成（日本プロ選手権）

・阿久津未来也（ミズノオープン）

・小斉平優和（Ｓａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタ）

・長野泰雅（ロピアフジサンケイクラシック）

・勝俣陵（パナソニックオープン）

・下家秀琉（バンテリン東海クラシック）

・佐藤大平（フォーティネット・プレーヤーズ・カップ）