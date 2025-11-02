ドジャース・山本由伸投手（２７）が１日（日本時間２日）、３勝３敗で迎えた運命のワールドシリーズ（ＷＳ）第７戦、敵地・ブルージェイズ戦で４―４の９回１死一、二塁から６番手で登板。６回９６球を投げて５安打１失点、勝利投手となった第６戦から連投となったが、２回２／３を１安打無失点で連覇に導いた。ＷＳ３勝目を挙げ、ワールドシリーズのＭＶＰに選ばれた。

この活躍にＸ（旧ツイッター）のトレンドランキングでは１位がドジャーズ、２位にブルージュイズが入ったほか、山本由伸、山本ＭＶＰ、胴上げ投手、山本投手、山本さん、ゲッツーなど、関連ワードがランキングを独占した。

山本については「世界一の大会で、無双したエースが日本人であることを自分たちは誇っていい。これは日本野球の勝利だ」「素晴らしすぎて…涙、涙」「大谷という野球星人は置いておいて、山本を超える投手も当分現れなさそうですね」「大谷選手や山本投手を同じ時代を生きられる事と本当に幸せに感じます」「山本由伸世界一の投手だ」「文句なしの最強投手やな」「本当に野球の神様やん」などの声があがっていた。