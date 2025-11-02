◆米大リーグ ワールドシリーズ第７戦 ブルージェイズ４―５ドジャース＝延長１１回＝（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースが１日（日本時間２日）、３勝３敗で迎えたワールドシリーズ第７戦の敵地・ブルージェイズ戦で延長１１回まで突入した接戦で逆転勝ちし、球団史上初となるワールドシリーズ２年連続制覇を達成した。１９９８〜２０００年にヤンキースが３連覇して以来で、２１世紀初。試合後には特製Ｔシャツに着替え、ゴーグル姿で歓喜のシャンパンファイトがスタートした。

シャンパンファイト開始直前にはロバーツ監督が、土壇場で同点弾を放ったロハスや、執念の連投で“胴上げ投手”となりワールドシリーズＭＶＰに輝いた山本、そして今季限りで現役引退のレジェンド左腕カーショーの名を挙げ、ナインの健闘をたたえた。その後、カーショーの発声とともに勝利の美酒に酔いしれた。

シャンパンファイト中にインタビューに応じた山本は「やりきりましたね。（シャンパンは）染みてます。気持ちいい！一気に疲れが吹っ飛びました。応援してくださった皆さんありがとうございます。最後は無心で投げ続けて、何とか勝てました」と充実感。その後は、大谷、佐々木らと日本選手３人でトロフィーを手に記念撮影するなど満喫した様子だった。