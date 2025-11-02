◇MLBワールドシリーズ第7戦 ドジャース5-4ブルージェイズ(日本時間2日、ロジャース・センター)

ドジャースがワールドシリーズ連覇を達成し、このシリーズ3勝を挙げた山本由伸投手がMVPに輝きました。

山本投手は10月26日のワールドシリーズ第2戦で9回105球、1失点の好投を披露し完投勝利。1日の第6戦では6回96球、1失点でチームを3勝3敗にもちこみました。

そしてシリーズ第7戦。山本投手は9回1アウト1、2塁から登場。先頭にデッドボールを与え満塁とされますが、セカンドゴロとセンター・パヘス選手の好捕もあり無失点で切り抜けます。

10回は三者凡退とすると、11回にスミス選手のソロホームランでドジャースが勝ち越します。

そして山本投手は11回もマウンドに上がると1アウト1塁3塁となりますが、最後はショートゴロでダブルプレーとなり、チームをワールドシリーズ連覇に導きました。

山本投手はこのシリーズ3試合投げ合計17.2イニングを235球2失点で3勝を挙げ、シリーズMVPに輝きました。

ドジャースのロバーツ監督は「山本は史上最高の選手です」とたたえると、MVPを受賞した山本投手は「ブルペンに行くまで投げられるか、本当の自信はなかったです。できることは全部できましたし、このチームで優勝できてうれしく思います」と語りました。