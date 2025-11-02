◇MLBワールドシリーズ第7戦 ドジャース5-4ブルージェイズ(日本時間2日、ロジャース・センター)

ドジャース・山本由伸投手が圧巻の投球を披露。日本でも様々な祝福と感動の声があがっています。

山本投手はナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦でメジャー初完投を成し遂げると、ワールドシリーズ第2戦でも完投をあげ、2試合連続での完投を記録。さらに延長18回にもつれる攻防となった第3戦では、中1日ながらブルペンで肩をつくります。この疲労も心配される中迎えた第6戦は、ドジャースにとって負けられない一戦となっていましたが、ここでも6回1失点の力投でチームを救うと、最終第7戦では連投でマウンドにあがりました。

同点で迎えた9回裏、1アウト1、2塁の大ピンチ。後続には死球を与え満塁とするも、後続を打ち取り無失点で抑えます。11回表には捕手のウィル・スミス選手が勝ち越し弾。結局、山本投手は11回までマウンドにあがり続け、3回途中で34球を投げ無失点。チームを世界一に導きました。

山本投手はワールドシリーズMVPも獲得。これは松井秀喜さん以来となる、日本人として2人目、日本人投手としては初の出来事となっています。

この大車輪の活躍にSNSでは「感動で涙が止まらない」「涙が出ました。本当におめでとう、お疲れさま！」「世界のエースだ」「日本人の誇り」「感動をありがとう」「この時代を見られて幸せ」といった声があがりました。