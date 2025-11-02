おつかれさまの夜に。夢の中でも食べたいもちもちベーグル【明太チーズ&枝豆チーズ】
きっと忘れない。泣きながら食べた【月曜日のえび天うどん】／疲れた人に夜食を届ける出前店3（1）
モヤモヤが止まらない、早く寝たいのに寝付けない……。そんなへとへとのあなたに、夜食の出前店が癒やしのひと皿を届けます。
とある町の片隅にたたずむ夜食の出前店。店主のクマやサケのほか、ゴリラ、ネコ、吉村、まっくろいコたちなど、個性豊かなスタッフも増えました。あるときは部屋に、またあるときは屋台で。どこでも神出鬼没に現れては、温かくて美味しい夜食を届けてくれるのです。
※本記事は中山有香里著の書籍『疲れた人に夜食を届ける出前店3』から一部抜粋・編集しました。
■火曜日のベーグル（明太チーズ、枝豆チーズ）
■ベーグル（明太チーズ、枝豆チーズ）
材料（4個分 明太チーズ2個、枝豆チーズ2個）
強力粉…250g
砂糖…10g
ドライイースト…小さじ1（3g）
塩…小さじ1/2
ぬるま湯…135ml
〈明太チーズ〉
明太子…1/2腹（1本）
ピザ用チーズ…80g
刻みのり…適量
〈枝豆チーズ〉
ゆで枝豆…正味50g
プロセスチーズ（ベビーチーズ）…30g
はちみつ…大さじ1
作り方
1.ボウルに強力粉を入れ、中央に砂糖とドライイーストを加える。ドライイーストめがけてぬるま湯を注ぎ、塩をふり入れる。
2.1のボウルの中で、手で円を描くように混ぜ合わせ、生地がまとまってきたら打ち粉（分量外）をした台の上に取り出し、表面がなめらかになるまで10分ほどこねる。
※生地を母指球で押し伸ばすようにするとこねやすい。
3.生地を4等分にする。閉じ目を下にして濡れぶきんをかけて10分ほど休ませる。
4.休ませている間に具材を用意する。明太子は皮を取り除いてほぐし、ピザ用チーズは20gずつに4等分する。プロセスチーズは1cm角に切る。
5.3の生地を20cm×8cmほどの大きさに細長く伸ばす。2枚に明太子の半量とピザ用チーズ20gずつをのせて折り込むようにして棒状にする。先端の片方を潰してもう片方を包み込むようにしてつなぎ合わせ、ドーナツ状に形を整える。残り2枚は枝豆の8割量とプロセスチーズを明太子同様に折り込むようにして入れる。残りの枝豆は周りに押し込むように入れる。それぞれカットしたクッキングシートにのせてオーブンの発酵機能30℃で30分発酵させる。
6.鍋に水1リットル（分量外）を入れて湯を沸かし、はちみつを加え、沸騰直前にクッキングシートごと5を入れて片面30秒ずつゆで、ひっくり返すときにシートを外す。
7.水けをきり、明太子が入っているベーグルに、ピザ用チーズを20gずつと刻みのりをのせる。200℃に予熱しておいたオーブンで18〜20分焼く。
・オーブンは機種や庫内のサイズによって仕上がりが異なりますので、仕上がりを確認しながら調節してください。
・はちみつ及びはちみつを含む食品は1歳未満の乳児には与えないでください
著＝中山有香里／『疲れた人に夜食を届ける出前店3』