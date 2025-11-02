ホワイトハウスが米中貿易交渉の文書公表　対中国の合成麻薬フェンタニル関税は10日から10％引き下げ

アメリカ・ホワイトハウスは1日、中国との貿易交渉の合意内容についてまとめた文書を公表し、合成麻薬フェンタニルの流入を理由にした対中関税を、10日に10％引き下げるとしています。

ホワイトハウスが公表した米中貿易交渉の合意内容には、合成麻薬フェンタニルの流入を阻止することやレアアースや重要鉱物への輸出規制を事実上撤廃することのほか、アメリカの半導体メーカーなどに対する報復措置を終わらせること、アメリカ産の大豆やトウモロコシ、鶏肉などに対する市場を開放することなどが含まれています。

貿易摩擦の激化で、中国はアメリカ産の大豆購入を一時停止していましたが、中国は年内に少なくとも1200トンのアメリカ産大豆を購入し、2026年からの3年間は少なくとも毎年2500万トンずつ購入するとしています。

これに対し、アメリカは合成麻薬フェンタニルの流入を理由にした対中関税を10日に10％引き下げるとしています。

ホワイトハウスはこのほかに、トランプ大統領のアジア歴訪の成果として「日本との間で画期的な重要鉱物協定に署名した。さらに、日本からの米国産エネルギーの歴史的な購入を確保した」などとしています。