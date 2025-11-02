姫を起こすために…


【おむすびころりんなねこ】おむすびが転がった先、穴の中からかわいい声がして？／よっ！ねこむかしばなし（1）

ねこがいればみーんな幸せ！

誰もが知る有名な物語にねこを融合させるのは、「ねことわざ」でおなじみの漫画家・イラストレーターのぱんだにあさん。

古今東西様々の昔話や童話など、みんな知ってる物語たちにかわいらしさ、ふてぶてしさ、愛くるしさすべてを兼ね備えたねこたちが加わることで、物語は新たな展開に！

元となったお話の解説もあるので、神話や名作についても改めておさらいできる！ ねこあるあるが満載の、WEBアニメ化もされる童話×癒やし系ねこまんがをお送りします。

かわいくて憎めないねこの力でパワーアップしたエピソード、ぜひお楽しみください！

※本記事はぱんだにあ著の書籍『よっ！ねこむかしばなし』から一部抜粋・編集しました。

■◆白雪姫とねこ その1

起きる！起きます！


■◆白雪姫とねこ その2

これは起きないよ…


■◆元となったむかしばなし

白雪姫

ある国の王妃が「世界で一番美しいのは誰？」と鏡に問いかけたところ、鏡は「白雪姫」と答えました。自分こそが世界一だと思っていた王妃は怒り、白雪姫を殺そうとします。なんとか追っ手をかわして森へ逃げ出した白雪姫は、森に住んでいた七人の小人たちと一緒に暮らし始めました。

ですが、そのことを知った王妃によって毒リンゴを食べさせられ、永遠の眠りについてしまいます。悲しみにくれる小人たちの元に噂を聞いた王子が現れました。王子にキスをされて目覚めた白雪姫はそのまま王子と結ばれ、幸せに暮らしたのでした。

著＝ぱんだにあ／『よっ！ねこむかしばなし』