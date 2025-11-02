【白雪姫とねこ】目を覚まさない姫を起こすねこ王子。そのやり方が斬新すぎた
ねこがいればみーんな幸せ！
誰もが知る有名な物語にねこを融合させるのは、「ねことわざ」でおなじみの漫画家・イラストレーターのぱんだにあさん。
古今東西様々の昔話や童話など、みんな知ってる物語たちにかわいらしさ、ふてぶてしさ、愛くるしさすべてを兼ね備えたねこたちが加わることで、物語は新たな展開に！
元となったお話の解説もあるので、神話や名作についても改めておさらいできる！ ねこあるあるが満載の、WEBアニメ化もされる童話×癒やし系ねこまんがをお送りします。
※本記事はぱんだにあ著の書籍『よっ！ねこむかしばなし』から一部抜粋・編集しました。
■◆元となったむかしばなし
白雪姫
ある国の王妃が「世界で一番美しいのは誰？」と鏡に問いかけたところ、鏡は「白雪姫」と答えました。自分こそが世界一だと思っていた王妃は怒り、白雪姫を殺そうとします。なんとか追っ手をかわして森へ逃げ出した白雪姫は、森に住んでいた七人の小人たちと一緒に暮らし始めました。
ですが、そのことを知った王妃によって毒リンゴを食べさせられ、永遠の眠りについてしまいます。悲しみにくれる小人たちの元に噂を聞いた王子が現れました。王子にキスをされて目覚めた白雪姫はそのまま王子と結ばれ、幸せに暮らしたのでした。
著＝ぱんだにあ／『よっ！ねこむかしばなし』