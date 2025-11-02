ºÆ¤ÓCK¤«¤éÆÀÅÀ¡ª¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¤Î7Ï¢¾¡¤Ï¥¯¥é¥Ö»Ë¾å2ÅÙÌÜ¤ÎµÏ¿
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬ºÆ¤Ó¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¡ÊÌµ¼ºÅÀ»î¹ç¡Ë¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè10Àá¤¬1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¤ÈÂÐÀï¡£14Ê¬¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Ç¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤³¤í¤ò¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤¬Æ¬¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢35Ê¬¤Ë¤Ï¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¡¢2¡Ý0¤Ç´°Éõ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡ØOPTA¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï8¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°³«Ëë10»î¹ç½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤éµÏ¿¤µ¤ì¤¿»Ë¾åºÇÂ¿¤ÎÆÀÅÀ¿ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÏÄ¾¶á¤Î¸ø¼°Àï7»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤òÃ£À®¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÏ¢¾¡¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï1987Ç¯9·î¤«¤é10·î¤Ë¤«¤±¤ÆµÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å2ÅÙÌÜ¤Î²÷µó¤Ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±´ü´Ö¤Ç¤Ï7Ï¢¾¡¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè4Àá¤Î¥¹¥é¥ô¥£¥¢¡¦¥×¥é¥ÏÀï¤Ç´°Éõ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤ËÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿»î¹ç¤¬5»î¹ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î3»î¹ç¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬µÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¯¸Ç¤Ê¼éÈ÷¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿ô»ú¤Ç¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
