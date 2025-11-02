【岩本輝雄】小泉佳穂にロックオン。田中聡の存在感は抜群だった。走って、走って、走る。頑丈な３バックを信頼して自由にプレーできたはずだ

