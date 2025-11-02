画面付きでレトロゲームもできちゃう。

コンピューターの裏や表には、マイクやスピーカーやヘッドホンなど、いろんなデバイスを繋ぐことができます。

だけど増やせばそれだけケーブルがゴチャつきますし、切り替えも簡単にしたいですよね。物理的な抜き挿しによる切り替えは、シンプルだけどナンセンスです。

音源の入出力を1台で管理

CREATIVEの「Sound Blaster Re:Imagine」は、それら音響機器を一極集中できるハブ。入力はノートPCでもデスクトップでもスマホでもゲーム機でもOK。ターンテーブルでもギターでもキーボードでも、アンプとして使えます。

出力はヘッドホンに無線イヤホン、ホームシアター、PC用デスクトップ・スピーカーでも選べます。しかもDAC（Digital-to-Analog Converter）内蔵で、繋いだ音源が高音質に鳴り響きます。

入れ替え自由で使いやすくアレンジ

モジュラー式で切り替えスイッチ、スライダー、ダイヤル、ノブも入れ替えが自由。4つのボタンはソフトの起動やマクロ設定ができ、オンライン会議でのミュートやスマート家電の起動などを自由に割り振ることができます。

さらにはスマホ大のディスプレイまであり、内蔵AIにいろんな質問をしてみたり、小さな画面ですがエミュレーター内蔵でレトロゲームがプレイできちゃいます。見た目で使い方が分かりやすいですし、デザイン性も高いですよね。

Image: KICKSTARTER

ビジネスでも使い勝手ヨシ

複数のオーディオ機器があると接続がこんがらがるので、確かににあると便利だと思います。ビデオ会議の音声をさっとスピーカーからヘッドホンに切り替えたり、なにげにビジネスでも重宝しそうですね。マクロ設定もできるので、使い方は無限大です。

音響関係はCREATIVEで正解

CREATIVEはPC用の音響系周辺機器を作っているメーカー。筆者は2000年代初頭に、アメリカで「NOMAD Jukebox Zen」という20GBのHDD内蔵の音楽プレイヤーを購入したことがあります。かなり使い倒していたので、個人的に信用しているブランドなんですよね。まだ持っていますが、充電したら使えるんじゃないかな？

「Sound Blaster」も古くからあるシリーズで、そのノウハウを注ぎ込んでいるのだと思います。

クラファンでゲットできる

「Sound Blaster Re:Imagine」は現在、クラウドファンディングで出資金を募っています。頓挫や延期の可能性もあるので、もし出資する際はご注意ください。

Source: Instagram, CREATIVE via KICKSTARTER